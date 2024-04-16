Артур Смольянинов неожиданно появился в Сети после длительного перерыва

Известный актер Артур Смольянинов* долгое время оставался вне медийного пространства, отсутствуя как в своих социальных сетях, так и в интервью иностранным изданиям. После его отъезда из России артист поселился в Латвии и пытался продвигать собственные концерты для зарубежной аудитории, однако не смог привлечь достаточное внимание зрителей. После нескольких интервью для зарубежных изданий его публичная деятельность почти прекратилась.

Возможность возврата к прежней славе остается мечтой для Смольянинова

Недавно Смольянинов* снова появился в сети, и пользователи интернета сразу заметили изменения в его внешности, отметив появление седины и видимые признаки старения. Однако возвращение в Россию для артиста стало невозможным из-за его экстремистских высказываний, которые привели к присвоению ему статуса террориста и экстремиста. Таким образом, возможность возврата к прежней славе остается лишь мечтой для Смольянинова*.

*Признан иноагентом в России