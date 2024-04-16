Оставил немного: какую недвижимость будут делить наследники Кунгурова

О смерти Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля. Его безжизненное тело было обнаружено под окнами дома на Зоологической улице. 11 апреля близкие проводили артсита в последний путь на Новодевичьем кладбище, похоронили его в родном городе Заречный в Свердловской области. Церемония прошла в узком кругу самых близких.

Тем не менее остается вопрос о наследстве, оставленном певцом.

Жилье было довольно скромного размера

По словам продюсера Сергея Дворцова, Евгений оставил немного. Единственным материальным активом, который был в его распоряжении, была столичная квартира на Зоологической улице. Этот район, известный своими высокими ценами, делает эту собственность значительным активом. Однако, по слухам, жилье было довольно скромного размера. Кроме того, регистрация Кунгурова в столичном районе Марфино указывает на возможное временное проживание в этом районе в период съемок. Фактический адрес артиста был в Свердловской области, где он также, вполне вероятно, имел недвижимость, уточняет АиФ.