Раймонд Паулс решил поздравить Аллу Пугачёву с юбилеем после долгих разногласий

Раймонд Паулс, российский композитор, известный своими хитами для Аллы Пугачевой и многих других легендарных артистов, примиряется с ней, поздравляя с юбилеем после долгих разногласий.

Отказывался работать с Аллой Борисовной

После потери жены Паулса, Пугачева помогла ему, поэтому они они вновь стали близкими. Понимание того, что нужно принимать людей такими, какие они есть, пришло с годами. В прошлом Раймонд отказывался работать с Аллой Борисовной, но теперь они смогли примириться, и он написал для нее еще несколько хитов, помимо теплых слов на 75-летний юбилей, пишет Правда ру.