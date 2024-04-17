Эрнст позвонил Урганту во время съемок КВН, чтобы поздравить его с днем рождения

Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, удивил Ивана Урганта, позвонив ему на съемках КВН для того, чтобы поздравить с днем рождения.

Набрал номер Урганта из зала передачи

Шоумен отметил свое 46-летие вчера, 16 апреля. На съемках высшей лиги КВН в столице Константин и соведущий Дмитрий Хрусталев выразили теплые поздравления свему коллеге. Сам Эрнст набрал номер Урганта прямо из зала передачи. Данное событие подтвердил позже блогер Константин Белевцев, находившийся среди зрителей.

К тому же, трогательные поздравления ведущий получил от участницы своего закрытого телешоу Аллы Михеевой.