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Актёр из Новосибирска Кологривый после СИЗО пообещал, что продолжит хулиганить

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Актёр из Новосибирска Кологривый после СИЗО пообещал, что продолжит хулиганить
Знаменитости
Источник фото: @n.kologrivyy

Недавно Никита Кологривый, который ранее оказывался неоднократно в центре скандалов из-за своего эпатажного поведения, публично признал свои ошибки. Он обещал вести себя более сдержанно. Актер осознал, что его прежние действия были вызваны «звездной болезнью», поэтому теперь намерен избегать подобных инцидентов. 

Кологривый решил продолжить свои «хулиганства», но только на съемочной площадке, понимая, что за каждым сильным взлетом может последовать такое же сильное падение. В реальной жизни, как пишет Взгляд.ру, молодой отец старается быть примером ответственности для своей дочери Есении. Он понимает важность своего образа и стремится, чтобы его поведение вызывало гордость у двухлетнего ребенка.

Информационное агентство «Informing»

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