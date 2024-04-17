Критик Соседов заявил, что творчество Пугачевой не прошло проверку временем

Сергей Соседов в интервью с «Ридусом» откровенно высказался о своем отношении к творчеству Аллы Пугачевой, которая отметила на днях 75-летие. Критик признал, что он принципиально не слушает новые композиции Примадонны, в том числе и последний сингл «Не плачь», написанный Леонидом Агутиным примерно несколько лет назад.

Перестала существовать как личность

Он выразил свое негативное отношение к новому произведению Аллы Борисовны, а также к ее общественной позиции, заявив, что для него она перестала существовать как личность и артистка. В то же время, Соседов отметил значимость прошлого творчества, признавая, что оно было актуальным в свое время, однако по его мнению, старые песни певицы не выдержали испытания временем.

Он заключил, что нет ничего хуже, чем пережить свой собственный успех и славу, а затем утратить разум.