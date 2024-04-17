Влад Соколовский решил заработать на своей свадьбе: «Продает билеты на бракосочетание»

Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова решили сделать свадебное торжество особенным, предложив всем желающим присоединиться к этому радостному событию. Пара объявила о планах провести электронный фестиваль после официальной части бракосочетания для семьи. При этом цена билета на свадебное мероприятие составляет всего 2500 рублей, что считается приемлемой стоимостью для такого редкого события.

Кроме того, пара предоставляет скидку на приобретение 4-х и более билетов. Свадьба запланирована на 20 апреля этого года, и они надеются, что такое предложение порадует поклонников, пишет Муз ТВ.