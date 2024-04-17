Стало известно, где Иван Ургант отпраздновал свой 46-й день рождения

Иван Ургант отметил 46-й день рождения в прекрасной атмосфере Петербурга, разместив свежие фотографии на одной из набережных города в своем аккаунте в соцсетях.

Шоумен добавил краткую подпись «46» и композицию группы «Секрет» «Ленинградское время», выпущенную в 1989 году. Под постом множество коллег ведущего выразили свои поздравления и пожелания успехов.

Источник фото: @urgantcom

В прямом эфире Ивана также поздравил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст во время съемок Высшей лиги КВН. Сергей Дворцов, глава кинокомпании «Профит», при этом выразил уверенность в скором возвращении Урганта на российское ТВ, вполне возможно, с телешоу «Вечерний Ургант».