Жена актера сериала «Слово пацана» Минекаева попросила фанаток не кричать под окнами

Азиза Минекаева, супруга Рузиля Минекаева, известного актера телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте", выразила свою сильную обеспокоенность из-за назойливого поведения некоторых поклонниц.

Фанатки собираются под окнами дома

По словам девушки, адрес квартиры артиста в Москве стал известен некоторым фанаткам, которые начали собираться под окнами, громко кричать его имя, что продолжается в течение минимум двух недель. Это беспокоит их маленького сына, мешая ему отдыхать и спать.

В своем сообщении Азиза обратилась к поклонницам своего мужа с просьбой прекратить шуметь под окнами дома. Она также поделилась видео, на котором видно, как группа неизвестных девушек громко кричит имя Рузиля.