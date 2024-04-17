Пугачева призналась подруге, почему не может вернуться в РФ

По данным КП, информация о предстоящей вечеринке в честь юбилея Аллы Пугачевой на 160 гостей и о планируемом гастрольном туре по Европе оказалась недостоверной. По словам близкой подруги артистки Киры Прошутинской, ей не поступало приглашения на торжественное мероприятие.

Становится более закрытой

Прошутинская сообщила, что юбилей Примадонны не обсуждался в прессе и не стал основной темой новостей. Она уточнила, что решение Пугачевой уехать за границу связано с желанием сохранить семейные отношения. Также артистка отметила, что время, проведенное за пределами России, влияет на состояние 75-летней певицы, она становится более закрытой, не доверяет никому из-за гордости.

Примадонна вернется в РФ

Прошутинская утверждает, что критика и нападки на Аллу Борисовну заставляют ее высказывать скандальные заявления не для привлечения внимания, а из-за невыносимости постоянных осуждений. Она верит, что Примадонна все же вернется в РФ и снова выступит перед своими многочисленными поклонниками.