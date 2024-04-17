Галкин обругал пса, испортившего цветы, подаренные Пугачевой на 75-летие

Максим Галкин* поделился кадрами из своего дома в Израиле после юбилея Аллы Пугачевой, где он выразил недовольство новым «садовником», который испортил орхидеи, подаренные на юбилей Примадонне. Его пес Роки попросту раскопал землю из кашпо с орхидеями, разбросав ее по комнате.

Юморист выразил удивление тем, что Роки не испытывает стыда за свой поступок, а продолжает вести себя как ни в чем не бывало.

Источник фото: @maxgalkinru

Алле Борисовне 15 апреля исполнилось 75 лет. Поздравили Примадонну актер Станислав Садальский, поэт Илья Резник, Ирина Безрукова, Светлана Лобода, Игорь Гуляев и другие коллеги певицы.

Данила Козловский во время выступления поздравил артистку со сцены и спел несколько строк из ее хита «Любовь, похожая на сон», выразив свою любовь, сообщает News.ru.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ