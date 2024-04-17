Актриса Лужина рассказала правду о романе с Высоцким

Лариса Лужина рассказала правду о романе с Владимиром Высоцким. Она опровергла слухи о романтических отношениях с легендарным музыкантом в интервью для «Пятого канала».

Высоцкий посвятил Лужиной песню «Она была в Париже»

Обсуждение отношений актрисы и артиста началось после совместного фильма «Вертикаль«, где они исполнили главные роли. Высоцкий посвятил ей песню »Она была в Париже» после ее рассказов о поездке на Каннский кинофестиваль.

Однако Лужина в беседе подчеркнула, что не было никакого романа, а были только хорошие дружеские отношения между ними.