Агата Муцениеце ответила на слова Кологривого об их романе

В кинотеатре «Октябрь« прошла премьера картины »Блиндаж» ко Дню Победы, на которой присутствовали многие известные личности, включая Агату Муцениеце. Актриса появилась на мероприятии в довольно смелом образе. Она выбрала черный корсет на шнуровке, джинсы, яркую обувь. Особое внимание уделила макияжу и укладке.

Журналисты при этом имели возможность задать вопросы актрисе, в том числе о слухах о романтических отношениях с Никитой Кологривым.

Агата с улыбкой ответила: «Передаю Никите привет».

Кологривый признался, что во время съемок ленты «Я – медведь» у них возник короткий роман

Сам Кологривый, напоминаем, признался, что во время съемок ленты «Я – медведь» у них возник короткий роман, хотя он был женат в то время на Александрине Питиримовой. Как отметил Никита, это вполне типично для актеров, снимающихся вместе в одном кинопроекте.