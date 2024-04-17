Информинг » Знаменитости » Агата Муцениеце ответила на слова Кологривого об их романе

Агата Муцениеце ответила на слова Кологривого об их романе

Image 16+
Агата Муцениеце ответила на слова Кологривого об их романе
Знаменитости
Источник фото: @agatochka_muceniece

В кинотеатре «Октябрь« прошла премьера картины »Блиндаж» ко Дню Победы, на которой присутствовали многие известные личности, включая Агату Муцениеце. Актриса появилась на мероприятии в довольно смелом образе. Она выбрала черный корсет на шнуровке, джинсы, яркую обувь. Особое внимание уделила макияжу и укладке.

Журналисты при этом имели возможность задать вопросы актрисе, в том числе о слухах о романтических отношениях с Никитой Кологривым. 

Агата с улыбкой ответила: «Передаю Никите привет».

Кологривый признался, что во время съемок ленты «Я – медведь» у них возник короткий роман

Сам Кологривый, напоминаем, признался, что во время съемок ленты «Я – медведь» у них возник короткий роман, хотя он был женат в то время на Александрине Питиримовой. Как отметил Никита, это вполне типично для актеров, снимающихся вместе в одном кинопроекте.

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Сегодня, 11:23

Продюсер Бабичев: Солистки «Тату» получили по 10 млн рублей за 15 минут

Сегодня, 11:03

Певица Ольга Бузова сравнила бывшего мужа Тарасова с животным

Сегодня, 10:43

43-летняя Равшана Куркова поделилась секретом стройной фигуры

Сегодня, 10:08

Похудевшая 47-летняя актриса Скулкина шокировала фанатов очередным преображением

Сегодня, 10:03

Стала известна дата премьеры шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ

Сегодня, 09:08

Выяснилось, куда пропал телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев

Сегодня, 08:43

Барды Никитины споют на фестивале Хаматовой в поддержку Украины

Сегодня, 08:38

Певица Алекса заявила, что свекровь хочет наложить порчу на ее дочь

Сегодня, 04:13

38-летняя Ирина Шейк снялась в ванной, обмотав обнаженное тело полотенцем

Сегодня, 03:23

Актриса Яна Поплавская обвинила артистов Никитиных в финансировании ВС Украины

Сегодня, 02:48

Сестра Кунгурова связала смерть певца с последствиями коронавируса

Сегодня, 00:28

Баснословные траты: Киркоров и Лепс тратят по миллиону рублей в месяц на охрану

Вчера, 23:48

Простили: Лолиту Милявскую увидели на съемках популярного шоу

Вчера, 22:53

Продюсер Лавров раскрыл, сколько денег Глюкоза зарабатывает на корпоративах

Вчера, 22:18

Самойлов упрекнул в тупости артистов, критикующих Россию из-за рубежа

Вчера, 20:38

Музыкальный критик Бабичев озвучил имена самых высокооплачиваемых артистов на российской эстраде

Вчера, 18:53

Сыгравшая лису Алису в «Приключениях Буратино» актриса Санаева возмутилась ремейком

Вчера, 14:18

Мерьем Узерли рассказала, почему в «Великолепном веке» сыграла другая актриса

Вчера, 14:18

Максим Фадеев возродит проект Глюк’oZa, но без певицы Чистяковой-Ионовой

Вчера, 14:03

Новости партнеров
2023
ru-RU