Бардаш негодует из-за обеления Киркорова и отсутствия культуры отмены в РФ

Юрий Бардаш, основатель популярных групп «Грибы» и Quest Pistols, выразил позицию по поводу современной культуры в РФ, заявив о необходимости создания новой культурной парадигмы. Артист говорит, что России нужна «Пугачева здорового человека», подчеркнув, что современное время требует возврата к человеческим ценностям.

Музыкант подчеркнул, что надо обратить внимание на народ

Бардаш отметил, что современных артистов сегодня начинают «корёжить», так как они много лет жили в отрыве от своего общества. Он привел пример Филиппа Киркорова, которого после скандальной «голой» вечеринки до сих пор всячески «пытаются обелить». Музыкант подчеркнул, что надо обратить внимание на народ, бережно развивать культуру, вместо того чтобы тормошить «трупов», а также подстрекать их к различным действиям.