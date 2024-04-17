Информинг » Знаменитости » Бардаш негодует из-за обеления Киркорова и отсутствия культуры отмены в РФ

Бардаш негодует из-за обеления Киркорова и отсутствия культуры отмены в РФ

Image 16+
Бардаш негодует из-за обеления Киркорова и отсутствия культуры отмены в РФ
Знаменитости
Источник фото: @___star___news___

Юрий Бардаш, основатель популярных групп «Грибы» и Quest Pistols, выразил позицию по поводу современной культуры в РФ, заявив о необходимости создания новой культурной парадигмы. Артист говорит, что России нужна «Пугачева здорового человека», подчеркнув, что современное время требует возврата к человеческим ценностям. 

Музыкант подчеркнул, что надо обратить внимание на народ

Бардаш отметил, что современных артистов сегодня начинают «корёжить», так как они много лет жили в отрыве от своего общества. Он привел пример Филиппа Киркорова, которого после скандальной «голой» вечеринки до сих пор всячески «пытаются обелить». Музыкант подчеркнул, что надо обратить внимание на народ, бережно развивать культуру, вместо того чтобы тормошить «трупов», а также подстрекать их к различным действиям.

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Сегодня, 11:23

Продюсер Бабичев: Солистки «Тату» получили по 10 млн рублей за 15 минут

Сегодня, 11:03

Певица Ольга Бузова сравнила бывшего мужа Тарасова с животным

Сегодня, 10:43

43-летняя Равшана Куркова поделилась секретом стройной фигуры

Сегодня, 10:08

Похудевшая 47-летняя актриса Скулкина шокировала фанатов очередным преображением

Сегодня, 10:03

Стала известна дата премьеры шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ

Сегодня, 09:08

Выяснилось, куда пропал телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев

Сегодня, 08:43

Барды Никитины споют на фестивале Хаматовой в поддержку Украины

Сегодня, 08:38

Певица Алекса заявила, что свекровь хочет наложить порчу на ее дочь

Сегодня, 04:13

38-летняя Ирина Шейк снялась в ванной, обмотав обнаженное тело полотенцем

Сегодня, 03:23

Актриса Яна Поплавская обвинила артистов Никитиных в финансировании ВС Украины

Сегодня, 02:48

Сестра Кунгурова связала смерть певца с последствиями коронавируса

Сегодня, 00:28

Баснословные траты: Киркоров и Лепс тратят по миллиону рублей в месяц на охрану

Вчера, 23:48

Простили: Лолиту Милявскую увидели на съемках популярного шоу

Вчера, 22:53

Продюсер Лавров раскрыл, сколько денег Глюкоза зарабатывает на корпоративах

Вчера, 22:18

Самойлов упрекнул в тупости артистов, критикующих Россию из-за рубежа

Вчера, 20:38

Музыкальный критик Бабичев озвучил имена самых высокооплачиваемых артистов на российской эстраде

Вчера, 18:53

Сыгравшая лису Алису в «Приключениях Буратино» актриса Санаева возмутилась ремейком

Вчера, 14:18

Мерьем Узерли рассказала, почему в «Великолепном веке» сыграла другая актриса

Вчера, 14:18

Максим Фадеев возродит проект Глюк’oZa, но без певицы Чистяковой-Ионовой

Вчера, 14:03

Новости партнеров
2023
ru-RU