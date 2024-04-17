Психолог Чубаров заметил у актера Кологривого серьезные проблемы с психикой — озвучен диагноз

Психологический анализ Никиты Кологривого, проведенный Владиславом Чубаровым, выявил ярко выраженные черты нарциссизма и бессознательной мстительности. Эти черты, по словам психолога, проявляются в его эпатажном поведении, вызывающем общественное волнение.

Врач указал на признаки психического расстройства у Кологривого

Как говорит врач, Кологривый демонстрирует излишнюю ранимость эго и стремление к возмездию как в работе, так и в повседневной жизни. Инциденты с пьяными дебошами лишь подтверждают неадекватность его поведения, что может быть признаком психического расстройства. Однако для точного диагноза требуется специальное обследование. К тому же возможное употребление запрещенных веществ может усиливать нестабильность психики. Чубаров подчеркнул, что подобное эксцентричное поведение не характерно для нормального человека и требует серьезного исследования, пишет Газета ру.