Жена Петросяна Брухунова отреагировала на слухи о суррогатной матери

Татьяна Брухунова, жена известного комика Евгения Петросяна, отреагировала на очередные негативные комментарии в свой адрес. Дело в том, что фотография с ее дочерью Матильдой вызвала обвинения в использовании суррогатной матери и обмане, что она категорически отвергает.

Брухунова подчеркнула, что возможность выложить прошлогоднюю фотографию не исключена

Звезда выразила свое недоумение по поводу абсурдных утверждений, подчеркнув, что возможность выложить прошлогоднюю фотографию не исключена. Она считает мнение некоторых подписчиков примитивным и несправедливым. Брухунова уверена, что все негативные обвинения и домыслы хейтеров не имеют под собой никаких оснований.