Пугачева дала ценный совет Лолите после скандала с «голой» вечеринкой

Во время съемок кинофильма «А знаешь, все еще будет» 60-летняя Лолита Милявская раскрыла в интервью с Ксенией Собчак совет, который дала ей Алла Пугачева после скандала с «голой» вечеринкой блогера и ведущей Насти Ивлеевой.

Примадонна посоветовала Лолите быть умнее

Милявская призналась, что Примадонна посоветовала ей быть умнее. Лолита согласилась с этим без возражений. Артистка назвала слова Аллы Борисовны мудрым советом старшей подруги, отметив, что она всю жизнь чувствовала перед ней благоговейный страх.

Лолита признала, что в прошлом она довольно часто обижалась на Пугачеву за ее строгость, однако с годами осознала, что имела счастье иметь столь сильного и независимого наставника.