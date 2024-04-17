«Я сунул в морду тому, кому надо»: Кологривый обозвал Гордона «чёртом»

В рамках интервью в ютуб-шоу FAMETIME TV Никита Кологривый затронул скандальную ситуацию, которая произошла в программе «Закрытый показ» на Первом канале, где артист вступил в ожесточенную словесную перепалку с Александром Гордоном, демонстративно покинув студию.

Актер согласился присутствовать на мероприятии, ожидая интервью, а не какого-то ток-шоу

Актер поделился, что согласился присутствовать на мероприятии, ожидая интервью, а не какого-то ток-шоу. Хотя по дороге актер узнал о другом формате, это не остановило его. Он приехал, высказал свою точку зрения, уехал, описав свое появление в передаче как «дать джазу и уйти».

В ответ на вопрос о причинах конфликта с Гордоном, Кологривый сказал: «Потому что он чёрт по жизни».

Никита подчеркнул, что не выносит такого тона общения, а также отметил, что не знал, чего ожидал ведущий. Он также выразил удовлетворение от своего краткосрочного пребывания на мероприятии, сравнив его с чувством удовлетворения от того, что «сунул в морду тому, кому надо и кто этого заслуживает».