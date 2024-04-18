Мерьем Узерли рассказала, почему в «Великолепном веке» сыграла другая актриса

Уход Мерьем Узерли с «Великолепного века» оказался неожиданным для многих фанатов сериала. Ее персонаж Хюррем-султан стал одним из самых запоминающихся и любимых в истории турецких сериалов. Однако решение актрисы покинуть проект имело свои веские причины.

Из ее слов становится понятно, что интенсивный график съемок, а также постоянная отлучка от близких и жизнь в чужой стране оказались слишком нагружающими для нее. Узерли вложила огромные усилия в проект, но, в конечном счете, решила поставить на первое место личную жизнь.

Хотя уход Мерьем вызвал шок у продюсеров и разочарование у зрителей, Вахиде Перчин, сыгравшая замену в фильме, успешно справилась с этой ролью.