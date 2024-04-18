Телеканал НТВ начал съемки нового сезона сериала «Шеф» — когда выйдет

Новый сезон «Шефа» обещает быть насыщенным событиями. Генералу Виктору Расторгуеву предстоит столкнуться с новыми вызовами, причем не только личными, но и профессиональными.

Разгадывая сложные взаимоотношения между криминальными фигурами и раскрывая обстоятельства гибели своих близких, главный герой окажется в центре опасностей и интриг. Актерский состав остается весьма качественным. Заслуженный артист России Андрей Чубченко продолжает играть главную роль.

Сам Чубченко подчеркивает, что каждый новый сезон требует особого подхода и серьезной работы. Он старается внести в проект аутентичность, выполняя многие трюки самостоятельно. Официальная дата выхода 7 сезона сериала «Шеф» на телеканале НТВ - 12 мая 2025 года.