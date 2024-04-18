Украинский продюсер Бардаш призывает перевоспитать Ивлееву

Произошедшая в конце минувшего года «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой вызвала обсуждения в широких кругах. Украинский продюсер Юрий Бардаш высказал свое мнение об этом событии, назвав блогера «невежественной бабой» и выразив надежду на ее перевоспитание. По мнению Бардаша, нужно проводить постоянную идеологическую работу с лидерами мнений для того, чтобы они несли до молодежи правильные ценности.

Продюсер подчеркнул важность того, чтобы общественные фигуры были осознанными и ответственными за свои поступки.

Напомним: вечеринка вызвала широкий резонанс в обществе, особенно учитывая участие известных личностей. Ее организация обошлась блогерше в значительную сумму.