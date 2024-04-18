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Певец Серов признался, имеет ли претензии к зрителям, ушедшим с его концерта в Угличе

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Певец Серов признался, имеет ли претензии к зрителям, ушедшим с его концерта в Угличе
Знаменитости
Источник фото: @alexander_serov_official

Александр Серов отреагировал на поведение части публики, которая покинула его концерт в Угличе еще до его завершения. В интервью артист заявил, что он не испытывает никаких претензий к зрителям, которые решили уйти раньше времени. Исполнитель прекрасно понимает, что многие из присутствующих спешили вернуться домой, чтобы отдохнуть перед наступлением рабочей недели. 

Серов отметил, что особенно много людей уходило из зала, когда он представлял музыкантов из оркестра. Тем не менее, артист выразил благодарность тем зрителям, которые остались до конца, подчеркнув, что оставшаяся публика аплодировала ему стоя.

Информационное агентство «Informing»

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