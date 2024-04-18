Актер Кологривый заявил, что сыграл бы роль Адидаса в «Слове пацана» лучше Янковского

Никита Кологривый выразил мнение о роли Вовы Адидаса в «Слове пацана», заявив, что смог бы справиться с этой ролью намного лучше, чем Иван Янковский. В интервью с журналисткой Лаурой Джугелией скандальный актер отметил, что считает Янковского выбранным для роли в основном из-за его известной фамилии. Он также утверждает, что в РФ есть много других артистов, помимо него, которые смогли бы намного лучше сыграть эту роль, пишет Вечерняя Москва.

Кологривый при этом упомянул имя актера Юру Борисова как одного из потенциальных кандидатов на эту роль, отметив, что, по его мнению, он смог бы более точно воплотить образ Адидаса. Однако ни ему, ни Борисову не предложили данную роль.

Напомним: сериал о казанских группировках 1980-х годов вышел в конце 2023 года и получил широкую популярность среди зрителей. В то же время у сериала были свои критики, но многие из них отмечали его правдивость, качество и динамичность.