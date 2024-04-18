Муцениеце рассталась с богатым ресторатором Перельманом после его измены в Таиланде

Агата Муцениеце переживает изменения в личной жизни. Актриса рассталась с богатым избранником - ресторатором Владимиром Перельманом. По информации, полученной из близких источников портала КП, расставание с обеспеченным избранником произошло в конце января во время отдыха в Таиланде.

Утверждается, что на одной вечеринке Владимир начал флиртовать с другими женщинами, что привело к серьезному разговору между ним и Агатой.

Что касается отношений с Иваном Чуйковым, то они оказались не более чем пиаром, а не настоящим романом. Фотографии с ним, которые публиковала артистка, были лишь попыткой привлечь внимание общественности. Сейчас Муцениеце остается одна. Она целиком и полностью сосредоточена на своей карьере.