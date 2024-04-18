Переехавший в Израиль Кирилл Сафонов ответил всем критикам его внешности

Кирилл Сафонов, переехавший из РФ в Израиль, выразил удивление по поводу критики своего внешнего вида, особенно относительно появления у него седины. Как утверждает актер, это естественный процесс для любого человека, который может происходить даже у молодых людей. Сафонов при этом отметил, что продолжает активную работу в Израиле, несмотря на обсуждения его физического состояния среди некоторых поклонников.

Отметим, что супруга артиста Саша Савельева стала основным источником дохода для звездной семьи, выступая в Москве и работая психологом, пишет МК.