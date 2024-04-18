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56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

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56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах
Знаменитости
Источник фото: @valeriya

В свой 56-й день рождения Валерия, звезда российской эстрады, решила подарить себе и своим поклонникам нечто по-настоящему необычное и откровенное. На снимках, опубликованных в Телеграм-канале, она решила продемонстрировать свой новый и привлекательный образ.

На одном из этих фото певица предстала в широких черных штанах из прозрачной ткани, которые подчеркивали выгодно ее изящные ноги. В дополнение к этому артистка выбрала кожаный пиджак, обувь на высоком каблуке, что придало ее образу еще больше дерзости и стиля. 

Макияж, исполненный с использованием яркой красной помады, придавал Валерии загадочности и соблазнительности.

Источник фото: @valeriya

В своем посте жена Пригожина поделилась своими мыслями, отметив, что она встречает новый этап своей жизни с открытым сердцем и умом, не задумываясь о своем будущем. Она также выразила радость жить в настоящем моменте и призналась, что никогда ранее не ощущала такого удовлетворения от жизни, как сейчас, пройдя 56 лет своего пути.

Информационное агентство «Informing»

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