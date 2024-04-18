Эвелина Бледанс заявила, что из-за Аллы Пугачевой она почти ослепла

Эвелина Бледанс призналась, что столкнулась с физическими проблемами из-за общественного негатива, встретившего ее последние высказывания в поддержку Аллы Пугачевой.

По словам актрисы, лицо ее распухло, глаза стали красные и болезненные. Как предполагает 55-летняя звезда, это связано с выходом статьи о ее поддержке Примадонны, вызвавшей волну негодования в сети. Врачи пока что не поставили точный диагноз, но подозревают аллергическую реакцию и конъюнктивит.

Прибегает к приему таблеток

Артистка даже считает, что на нее наложили сглаз. В таком состоянии Эвелина не может выступать на сцене. Чтобы поправиться, актриса прибегает к приему таблеток и капель, а также заказывает молебен о своем здравии и просит поклонников помнить о ней в своих молитвах, пишет КП.