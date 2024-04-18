Анастасия Волочкова рассказала об ухаживаниях бывшего губернатора Челябинской области

В программе «Малахов» представили выпуск, посвященный бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика».

Журналисты провели тщательное расследование, рассмотрев развитие бизнеса политика. В студии также присутствовали пострадавшая от долгостроя дольщица, юристы, депутаты. Среди гостей была и Анастасия Волочкова, рассказавшая о своем знакомстве с Михаилом:

«Я лично знакома с Михаилом Валериевичем. В 2013 году состоялся благотворительный тур по Челябинской области, он меня пригласил тогда в администрацию, дарил цветы, очень настойчиво за мной ухаживал, подчеркивая интерес к автомобилям и богатство», - приводит АиФ слова балерины.