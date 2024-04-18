Максим Фадеев возродит проект Глюк’oZa, но без певицы Чистяковой-Ионовой

Решение Максима Фадеева о возобновлении музыкального проекта Глюк'oZa без участия Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как певица Глюкоза, вызвало широкий резонанс среди поклонников группы.

Продюсер объяснил свое решение

Фрагменты старых хитов, а также превью новой композиции «Мыши» успели привлечь внимание публики, а новость о запуске проекта без участия известной вокалистки породила в Сети множество обсуждений. Продюсер объяснил свое решение отказом от сотрудничества с Чистяковой-Ионовой из-за ее участия в скандальной голой вечеринке, которая была признана пропагандой ЛГБТ*, что, по мнению Макса Фадеева, не соответствует имиджу коллектива.

Он также подчеркнул, что Глюк'oZa — название коллектива, а вовсе не псевдоним исполнительницы.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России