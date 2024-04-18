Сыгравшая лису Алису в «Приключениях Буратино» актриса Санаева возмутилась ремейком

Елена Санаева, народная артистка РФ, выразила свое негативное отношение к анонсу ремейка советской киноленты «Приключения Буратино».

Как утверждает актриса, из таких ремейков ничего хорошего не выйдет, сравнивая этот процесс с первой любовью, которая случается в жизни лишь один раз. Актриса подчеркивает отсутствие достойных поэтов-песенников и композиторов, сопоставимых с такими мастерами, как Булат Окуджава.

Объявил о кастинге

Кроме того, по ее мнению, многие актеры сегодня имеют плохую дикцию. Санаева говорит, что современные режиссеры прибегают к ремейкам исключительно из-за нехватки собственных, уникальных идей. Режиссер Игорь Волошин, в свою очередь, готовится воплотить свое видение сказки на экранах. Он объявил о кастинге, где главные роли исполнят Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Александр Петров.

Съемки картины запланированы на лето, выход фильма ожидается уже в середине следующего года.