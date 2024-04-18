Ани Лорак сообщила о смерти отца: «Прощай!»

Ани Лорак сообщила о трагическом уходе из жизни своего отца Мирослава Ивановича, разместив архивное фото с ним в своем микроблоге и оставив короткую подпись «Прощай, папа... Ты всегда в моем сердце».

Источник фото: @anilorak

Поклонники артистки выразили свои соболезнования в комментариях. Это, к слову, не первая потеря для певицы. В детстве она потеряла старшего брата Сергея, который погиб во время войны в Афганистане в далеком 1987 году. Потеря брата стала для исполнительницы огромным ударом, так как он всегда был для Ани опорой, поддержкой, а боль от утраты близкого человека остается с Лорак до сих пор, сообщает Стархит.