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Музыкальный критик Бабичев озвучил имена самых высокооплачиваемых артистов на российской эстраде

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Музыкальный критик Бабичев озвучил имена самых высокооплачиваемых артистов на российской эстраде
Знаменитости
Источник фото: @official_kirkorov

Имена самых высокооплачиваемых российских артистов озвучил музыкальный критик Евгений Бабичев. Об этом он сообщил в интервью с NEWS.ru.

Как объяснил Бабичев, чем выше статус исполнителя, тем большим будет его гонорар и сейчас в ТОПе находятся такие артисты как SHAMAN, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Анна Asti. Даже участие в скандальной голой вечеринке Анастасии Ивлеевой не смогло повлиять на рейтинг некоторых исполнителей.

«Гагарина, SHAMAN, а вместе с ними и Анна Asti зарабатывают порядка 6-8 миллионов за мероприятие. Zivert до недавнего времени тоже получала около шести миллионов. Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с нынешней паузой», — сообщил музыкальный критик.

Также Бабичев добавил, что артистом номер один на российской эстраде является Анна Asti.

Кроме того критик рассказал о заработках Клавы Коки и Владимира Преснякова. По его словам, их гонорар за выступление составляет чуть меньше 3 млн рублей. На конечную сумму влияет место проведения выступления и количество аудитории.

Информационное агентство «Informing»

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