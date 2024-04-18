Самойлов упрекнул в тупости артистов, критикующих Россию из-за рубежа

Основатель популярной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выразил критику в адрес артистов, покинувших РФ, заявив, что они проявляют глупость и русофобство, критикуя страну из-за рубежа и поддерживая Украину.

Такие люди либо недалеки, либо всегда испытывали ненависть к Российской Федерации

Как считает музыкант, такие люди либо недалеки, либо всегда испытывали ненависть к Российской Федерации. Самойлов также предположил, что за рубежом у них возникла обида из-за ухода из страны, так как здесь они пользовались уважением, популярностью, имели хороший заработок, а сейчас оказались в изгнании. Он также добавил, что гастроли по русским диаспорам не сравнимы с выступлениями перед российской аудиторией, пишет портал Известия.