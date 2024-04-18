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Простили: Лолиту Милявскую увидели на съемках популярного шоу

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Простили: Лолиту Милявскую увидели на съемках популярного шоу
Знаменитости
Источник фото: Лолита Милявская / ВКонтакте

После скандальной голой вечеринки, куда Лолита Милявская явилась в провокационном наряде, ее репутация пошатнулась, и она лишилась работы в проекте канала НТВ. На днях стало известно, что Лолита приступила к съемкам нового проекта «ВИА Суперстар!» на НТВ. 

Фанаты пришли к такому выводу, увидев видеоролик в ее блоге, сделанный на знакомых декорациях. Хотя сама Милявская не отреагировала на догадки поклонников, они выразили свои предположения в комментариях. Создатели проекта, да и сама исполнительница, не подтвердили эту информацию. Однако, согласно мнению некоторых фанатов, певица снова стала ведущей. 

Милявская отметила, что «голая» вечеринка имела ироничный характер

Артистка, которая сперва молчала, позже отметила, что вечеринка имела ироничный характер, а не призвана была устраивать скандальное шоу, как предполагали некоторые. Звезда добавила, что эта встреча позволила ей увидеть старых друзей, обсудить с ними важные события за последние 10 лет, несмотря на критику со стороны российской публики.

Информационное агентство «Informing»

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