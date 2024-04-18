Продюсер Лавров раскрыл, сколько денег Глюкоза зарабатывает на корпоративах

Поп-дива Наталья Ионова-Чистякова (певица Глюкоза) зарабатывает на корпоративах до 30 тысяч евро. Об этом заявил продюсер Сергей Лавров и отметил, что она финансово независима благодаря супругу.

Несмотря на отсутствие гастрольных туров, артистка иногда выходит на сцену, что важно для ее артистического самовыражения.

Глюкоза, напомним, стала известной благодаря Максиму Фадееву, однако после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой их сотрудничество завершилось. Продюсер анонсировал перезапуск музыкального проекта, но уже с новой вокалисткой, презентация которой запланирована уже на 19 апреля.