Баснословные траты: Киркоров и Лепс тратят по миллиону рублей в месяц на охрану

Российские звезды Филипп Киркоров и Григорий Лепс вкладывают по миллиону рублей ежемесячно в свою безопасность. Такие баснословные деньги они готовы платить за охрану ежемесячно после теракта в Красногорске.

Артисты организуют охрану и на мероприятиях

Артисты нанимают профессиональных телохранителей, также они организуют охрану на мероприятиях, тратя еще 500 тысяч рублей на ЧОП. Охранники Лепса, как пишет КП, считаются очень строгими, не подпуская к нему никаких незнакомцев.

К тому же теперь в райдерах этих знаменитостей появился пункт об обязательной вооруженной охране.