Актриса Яна Поплавская обвинила артистов Никитиных в финансировании ВС Украины

Яна Поплавская выразила возмущение по поводу переезда артистов Сергея и Татьяны Никитиных в Америку после начала военных действий в Украине. Она назвала такое действие изменой Родине, указав на помощь артистов в сборе средств на поддержку ВС Украины. Поплавская приложила ссылку на статью, в которой сообщается, что семья бардов Никитиных уехала в Штаты к сыну.

Сергей высказывал критику в адрес СВО в своих социальных сетях

В феврале 2022 года Сергей высказывал критику в адрес военных действий в своих социальных сетях, исполнив хит «Февраль», написанный постановщицей Евгенией Беркович. Эта информация стала известна после того, как он сыграл эту песню перед своим отъездом, пишет Газета ру.