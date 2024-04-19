Сестра Кунгурова связала смерть певца с последствиями коронавируса

Похороны участника вокального телепроекта «Голос» Евгения Кунгурова состоялись 13 апреля в Заречном (Свердловская область). Согласно информации Ura.ru, на прощании с известным артистом была представлена иная версия его смерти.

Так, сестра Евгения Кунгурова связала уход артиста из жизни с последствиями коронавируса, отвергая любую информацию о его злоупотреблении алкоголем.

Певец, напоминаем, умер 8 апреля 2024 года в возрасте 40 лет. Его бездыханное тело было найдено у дома в самом центре Москвы. В прессе появились сведения о том, что артист лечился длительное от депрессии, пишет Правда ру.