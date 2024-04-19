Информинг » Знаменитости » 38-летняя Ирина Шейк снялась в ванной, обмотав обнаженное тело полотенцем

38-летняя Ирина Шейк снялась в ванной, обмотав обнаженное тело полотенцем

Image 16+
38-летняя Ирина Шейк снялась в ванной, обмотав обнаженное тело полотенцем
Знаменитости
Источник фото: @irinaheik

Ирина Шейк продолжает привлекать внимание смелыми образами. Недавно она опубликовала провокационное фото, на котором позировала голой в ванной, обернувшись полотенцем, дополнив свой образ драматичным макияжем. Кроме того, модель стала лицом новой рекламной кампании модного бренда Gloria Jeans. 

Ирина также посвящает время воспитанию дочери

Несмотря на успешную карьеру, Ирина также посвящает время воспитанию дочери Леи, которую родила от Брэдли Купера. После разрыва они договорились о совместной опеке над малышкой и проводят с ней равное количество времени. 

Появление слухов о новом романе Купера с Джиджи Хадид вызвало интерес у публики. Однако пока что ни сам актер, ни его избранница не подтвердили эти сплетни, оставляя все на уровне предположений.

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Сегодня, 11:23

Продюсер Бабичев: Солистки «Тату» получили по 10 млн рублей за 15 минут

Сегодня, 11:03

Певица Ольга Бузова сравнила бывшего мужа Тарасова с животным

Сегодня, 10:43

43-летняя Равшана Куркова поделилась секретом стройной фигуры

Сегодня, 10:08

Похудевшая 47-летняя актриса Скулкина шокировала фанатов очередным преображением

Сегодня, 10:03

Стала известна дата премьеры шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ

Сегодня, 09:08

Выяснилось, куда пропал телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев

Сегодня, 08:43

Барды Никитины споют на фестивале Хаматовой в поддержку Украины

Сегодня, 08:38

Певица Алекса заявила, что свекровь хочет наложить порчу на ее дочь

Сегодня, 04:13

38-летняя Ирина Шейк снялась в ванной, обмотав обнаженное тело полотенцем

Сегодня, 03:23

Актриса Яна Поплавская обвинила артистов Никитиных в финансировании ВС Украины

Сегодня, 02:48

Сестра Кунгурова связала смерть певца с последствиями коронавируса

Сегодня, 00:28

Баснословные траты: Киркоров и Лепс тратят по миллиону рублей в месяц на охрану

Вчера, 23:48

Простили: Лолиту Милявскую увидели на съемках популярного шоу

Вчера, 22:53

Продюсер Лавров раскрыл, сколько денег Глюкоза зарабатывает на корпоративах

Вчера, 22:18

Самойлов упрекнул в тупости артистов, критикующих Россию из-за рубежа

Вчера, 20:38

Музыкальный критик Бабичев озвучил имена самых высокооплачиваемых артистов на российской эстраде

Вчера, 18:53

Сыгравшая лису Алису в «Приключениях Буратино» актриса Санаева возмутилась ремейком

Вчера, 14:18

Мерьем Узерли рассказала, почему в «Великолепном веке» сыграла другая актриса

Вчера, 14:18

Максим Фадеев возродит проект Глюк’oZa, но без певицы Чистяковой-Ионовой

Вчера, 14:03

Новости партнеров
2023
ru-RU