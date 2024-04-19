38-летняя Ирина Шейк снялась в ванной, обмотав обнаженное тело полотенцем

Ирина Шейк продолжает привлекать внимание смелыми образами. Недавно она опубликовала провокационное фото, на котором позировала голой в ванной, обернувшись полотенцем, дополнив свой образ драматичным макияжем. Кроме того, модель стала лицом новой рекламной кампании модного бренда Gloria Jeans.

Ирина также посвящает время воспитанию дочери

Несмотря на успешную карьеру, Ирина также посвящает время воспитанию дочери Леи, которую родила от Брэдли Купера. После разрыва они договорились о совместной опеке над малышкой и проводят с ней равное количество времени.

Появление слухов о новом романе Купера с Джиджи Хадид вызвало интерес у публики. Однако пока что ни сам актер, ни его избранница не подтвердили эти сплетни, оставляя все на уровне предположений.