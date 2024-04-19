Выяснилось, куда пропал телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев возвращается снова к съемкам фильмов после длительной творческой паузы. Его заметили на съемках ленты в Сочи, сообщает сегодня Телеграм-канал «Звездач».

Вместе с Нагиевым на съемочной площадке также были замечены Надежда Сысоева, Софья Каштанова, Олег Тактаров.

После ухода с поста ведущего проекта «Голос» на Первом канале Дмитрий взял паузу в карьере, прекратил контакты с поклонниками и репортерами. Однако, кажется, время отдыха сыграло в его пользу, и теперь шоумен готов к новым вызовам, пишет МК.