Стала известна дата премьеры шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ

На НТВ скоро стартует новое музыкальное телешоу «ВИА Суперстар!», где за главный приз будут соревноваться восемь музыкальных коллективов, достигших пика своей популярности в 80-90-е и нулевые. Как пишет Вокруг ТВ, стартует проект 12 мая.

В жюри шоу выступят Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Наташа Королева, Сергей Соседов, а ведущими станут Вадим Такменев и Лолита Милявская.

Пользователи Сети, к слову сказать, активно обсуждают возвращение Милявской на экраны, выражая как положительные, так и негативные мнения относительно этого события.