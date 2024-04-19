Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Андрей Аршавин раскрыл, что при разводе с экс-супругой Юлией Барановской она забрала у него практически все ценности. Расход спортсмена с избранницей стал довольно громким событие в мире шоу-бизнеса и спорта. Экс-супруга футболиста, ушедшего к Алисе Казьминой, получила опеку над детьми, квартиру и другие ценности, включая памятный игровой мяч с матча против «Ливерпуля», на котором Аршавин забил четыре гола.

По словам футболиста, Барановская унесла с собой статуэтку лучшего игрока месяца в АПЛ и медали с Евро-2008, а также коллекцию футболок знаменитых игроков. Эта информация была размещена на сайте runews24.ru.