Продюсер Бабичев: Солистки «Тату» получили по 10 млн рублей за 15 минут

Солистки популярной российской группы «Тату» - Юля Волкова и Лена Катина - зарабатывали по 10 миллионов рублей за 15-минутное выступление в Минске. Об этом сообщил продюсер Евгений Бабичев.

«Тату» уже не на пике своей популярности

Как отметил музыкальный эксперт, это внушительная сумма, хотя она не является, вполне возможно, самой высокой в истории российского шоу-бизнеса. Бабичев также добавил, что «Тату» уже не на пике своей популярности. Воссоединился дуэт лишь временно для того, чтобы отыграть несколько концертов. Эту информацию передает издание NEWS.ru.