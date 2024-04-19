Софья Эрнст призналась, как Бурунов развлекал ее во время постельных сцен

Софья Эрнст, известная своим участием в телесериале «Содержанки», поделилась опытом работы с Сергеем Буруновым. По данным издания «7 дней», во время съемок она принимала участие в постельных сценах, а Сергей своими шутками помогал ей всячески разрядить атмосферу.

Софья также отметила, что в моменты, когда снимались интимные сцены, смех становился для нее настоящим спасением. Она отметила, что Бурунов, ее партнер по сцене, известен своим отменным юмором, который очень помогал расслабиться и даже убрать напряжение.

Кроме того, актриса подчеркнула, что она не испытывает страха перед отрицательными ролями, не боится показаться некрасивой либо неприятной.