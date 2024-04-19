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Умер в 61 год: скончался актер украинского сериала «Слуга народа» Петр Никитин

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Умер в 61 год: скончался актер украинского сериала «Слуга народа» Петр Никитин
Знаменитости
Источник фото: соцсети Петра Никитина

Украинский актер театра и кино Петр Никитин скончался. Эту печальную новость сообщает РГ. 

Причина, а также обстоятельства его смерти пока что не были уточнены. Артисту на момент кончины был 61 год. 

Никитин был известен своим участием в таких кинолентах, как «Высшая мера», «Матч», «Время грехов», «Шулер», «Слуга народа», также он выступал на театральных сценах харьковского Государственного академического русского драматического театра им. Пушкина, Центра современного искусства «Новая сцена», Национального академического театра им. Леси Украинки и Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Информационное агентство «Informing»

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