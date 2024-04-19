«Малахов попал по-крупному»: на его шоу подали в суд

Шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!» оказалось в центре скандала из-за использования композиции «Два кусочека колбаски» группы «Комбинация» без соответствующего разрешения.

Лейбл готовит иск в суд

Конфликт между лейблом «Джем» и программой начался недавно, когда музыкальная организация обвинила передачу в несанкционированном использовании данного трека. Лейбл при этом готовит иск в суд, утверждая, что прозвучал трек в эфире телешоу в минувшем феврале.

Малахов, заметим, не впервые оказывается в подобных ситуациях, но пока что он не отреагировал никак на новые обвинения. Кроме того, ведущий снизил свою активность в соцсетях, вызывая дополнительные вопросы вокруг данного инцидента, пишет TVCenter.RU.