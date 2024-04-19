Певица Слава появилась на концерте в Сибири в мини-шортах и топе с глубоким декольте

Певица Слава вызвала оживленное обсуждение в Сети своего последнего выступления в Сибири, появившись на сцене в весьма откровенном наряде. В возрасте 43 лет артистка не стеснялась показать свою фигуру.

Звезда выступила в джинсовых коротких мини-шортах с металлическими заклепками, черном топе на тонких бретелях, показав свое декольте.

Образ Славы дополнили черно-синие остроносые ботфорты на высоком каблуке, а макияж, включающий темные тени и розовую помаду, придал ей особую неповторимость.

Источник фото: @nastya_slava

Интересно, что певица поделилась фотографиями из этого выступления в своих социальных сетях, получив много комментариев поклонников под видео и восторг публики.