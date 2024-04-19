Дочь Иосифа Пригожина опубликовала фото в белье после абдоминопластики

Дочь продюсера Иосифа Пригожина решила поделиться опытом проведения пластической хирургии, показав собственную фигуру до и после процедур. Даная открыто рассказала о своем выборе липосакции и абдоминопластики.

Публикация новых фотографий в белье до и после операции говорит сама за себя. Девушке удалось избавиться от 30 кг лишнего веса, это привело к проблемам с кожей, особенно после родов.

Источник фото: @danaya_prigozhina

Дискомфорт от несовершенств фигуры, вызванный, в частности, втянутым рубцом после кесарева сечения, и стал главным поводом для пластической операции. Процедуры включали в себя абдоминопластику с переносом пупка, ушивание диастаза, а также липосакцию. Результаты операции поразили пользователей Сети, оставив положительные отзывы перед новой фигурой дочери продюссера.