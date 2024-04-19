Принц Уильям дал обещание Кейт Миддлтон, пока та лечится от рака

Принц Уильям вернулся к исполнению своих королевских обязанностей после эмоционального видеообращения Кейт Миддлтон. Его первый официальный выход состоялся на благотворительной организации Surplus to Supper в Санбери-он-Темз. Уильям присоединился к волонтерам, помогая выгружать им продукты и готовя обед для нуждающихся.

Обещал передать пожелания отцу и супруге

Принц был приятно удивлен, когда ему вручили два конверта с открытками, адресованными его жене и Карлу III. Принц при этом выразил благодарность и обещал передать пожелания отцу и супруге, подчеркнув свою заботу о них.

Затем он перешел к обсуждению макаронов-колец, принимал участие в подготовке обеда, помогал шеф-повару нарезать сельдерей для соуса болоньезе. Все волонтеры, встречавшие наследника, выражали свою поддержку и передавали скорейшого выздоровления больной раком Кейт.