Кира Прошутинская сообщила о сложностях Аллы Пугачевой в чужой стране

Кира Прошутинская, телеведущая и подруга Аллы Пугачевой, поделилась мнением о трудностях, с которыми сталкивается артистка, живя за границей. В интервью MK.RU она выразила предположение, что Примадонне не хватает общения с родными и близкими людьми.

Алла не вернется в Россию

Прошутинская подчеркнула, что Алле нелегко в другой стране, в чужом доме, без близких и с проблемами со здоровьем, учитывая ее преданность семье. Долгие годы общения позволяют ей понять, как важна для Аллы привычная стабильность и теплота родного дома. Тем не менее, телеведущая признала, что Алла не вернется в Россию и останется жить за границей ради своего супруга Максима Галкина* и детей Лизы и Гарри.

Прошутинская добавила, что решение об отъезде не было вызвано желанием демонстрировать свою позицию, а скорее было направлено на сохранение семьи.